Maç sonunda oyunculara beysbol sopaları ile saldırdılar. Kalecinin bacağı kırıldı

Futbol sahalarında yaşanan şiddet ve holiganizm çirkin yüzünü bu kez de Galler’de gösterdi. Galler’de 1. Bölge Futbol Ligi’nde oynanan Llanrumney Athletic- Avenue Hotspur maçı sonrası çıkan olaylarda büyük vahşet yaşandı. Llanrumney Athletic taraftarları, rakip takım oyuncularına beysbol sopaları ile saldırdı. Olayda Avenue Hotspur’un kalecisi Joel Collins'in bacağı kırıldı. Öte yandan bazı oyuncuların da yaralandığı öğrenildi.

Hakemin bitiş düdüğü sonrasında ortam bir anda gerilirken, 3 kırmızı ve 2 sarı kart çıktı. Avenue Hotspur’un oyuncuları soyunma odasına giderken Llanrumney Athletic taraftarları bir anda beysbol sopaları bisiklet koltukları ve çeşitli silahlarla saldırıya geçti. Saldırıda Avenue Hotspur’un kalecisi Joel Collins'in bacağı kırıldı. 32 yaşındaki oyuncunun ameliyata alındığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırı ile ilgili soruşturma başlattı.

Saldırıya uğrayan kulüp yaptığı açıklamada olayın son derece vahşi ve üzüntü verici olduğunun altını çizdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını anımsatan Galler ekibi, kendilerine destek mesajı verenlere teşekkür etti.

Öte yandan Llanrumney Athletic de yaptığı açıklamada saldırıyı kınadıklarının altını çizdi. Soruşturmayı yürüten polislerle iş birliği içinde olduklarının altını çizen kulüp, “Biz futbol için buradaydık ve hiç kimse futbol maçının ardından ertesi gün işe gidip gidemeyeceği konusunda endişelenmemeli” ifadelerini kullandı. Llanrumney Athletic yaptığı açıklamada saldırıda yaralanan rakip takım oyuncularına acil şifalar diledi.

Öte yandan Llanrumney Athletic açıklamada saldırıya kendi takımlarından kimsenin karışmadığını belirterek aksi bir kanıt çıkarsa gerekli cezaların verileceğinin altını çizdi.

Soruşturmayı yürüten Müfettiş Daniel Todd, "Şiddet seviyesi korkunçtu ve buna müsamaha gösterilmeyecek" dedi.