Macar inşaat sektöründe 11 ay sonra ilk büyüme

Kaynak: Haber Merkezi
Macar inşaat sektöründe 11 ay sonra ilk büyüme

Macaristan’da Mayıs 2025'te inşaat üretimi 11 aylık düşüş serisini sonlandırarak yıllık bazda %3,6 arttı. Verilere göre büyümenin motoru altyapı projeleri oldu.

Macaristan’da Mayıs 2025 inşaat verileri, sektörün zorlu bir yılı geride bırakmaya başladığını gösterdi. Macaristan İstatistik Ofisi'nin açıkladığı rakamlara göre, Mayıs ayında inşaat üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 artarak 11 ay sonra ilk kez yukarı yönlü hareket etti. Bu toparlanmanın arkasındaki temel etken, altyapı projelerinde görülen %26’lık güçlü artış oldu. Nisan ayında bu oran %6,5'ti.

Ancak bina inşaatlarında durum olumsuz seyrini sürdürdü. Nisan’da %5,7 düşen bina inşaatı, Mayıs’ta %9,3'lük daha sert bir düşüş yaşadı. Aylık bazda ise inşaat üretimi mevsimsellikten arındırılmış şekilde %2,5 arttı. Nisan ayındaki %5,4’lük artışa kıyasla ivmenin yavaşladığı görülüyor.

Sektör uzmanları, altyapı yatırımlarının artış göstermesine rağmen konut ve ticari yapı projelerinde süren durgunluğun inşaatın geneline hâlâ baskı yaptığını belirtiyor.

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