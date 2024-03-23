Macaristan Başbakanı Orban: Savaşa doğru ilerliyoruz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Brüksel'de Kossuth Radyosu’nun konuğu oldu.

“BU BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL”

Zirveye ilişkin konuşan Orban, "Brüksel'e gelmek garip bir his. Macaristan normal bir ülke, makul ve sakin bir düşünce hakim. Brüksel'de politikacılarla konuştuğunuzda şaşırıyorsunuz. Bir savaş atmosferi var. Burada liderler Rusya'ya karşı kendi savaşlarını yürütüyormuş gibi konuşuyorlar. Bakın, bu Rusya ile Ukrayna arasındaki bir savaş. Bu bizim savaşımız değil. Giderek daha ciddi sonuçlara yol açan bir savaş sarmalının içindeler" dedi.



"BATI, UKRAYNA'YA 2-3 AY İÇİNDE ASKER GÖNDERMEYE KARAR VEREBİLİR"

Orban, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme ihtimali sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Kısa zaman içerisinde devasa değişimler meydana geldi. 2 veya 3 ay önce hayal bile edilemeyecek şeyler, bugün genel kabul gören şeyler haline geldi. Almanların Ukrayna’ya ölümcül silah göndermek istemediklerini, bunun yerine ekipman ve miğfer göndermeyi tercih edeceklerini söylediklerini hatırlıyorum. Şimdi ise Moskova’yı ya da en azından Rusya’nın ileri bölgelerini vurabilecek füze sistemlerini Ukrayna’ya göndermesi gerektiğini söylüyorlar.”

Halihazırda imkansız ve çılgınca görünen konulara dikkat çeken Orban, bunların 2 ya da 3 ay içinde gerçeğe dönüşebileceği yönünde uyarıda bulundu.

“BU BİR VİDEO OYUNU DEĞİL”

Brüksel’de alınan kararların gerçek dünyada sonuçları olacağına ilişkin endişelerini dile getiren Orban, “Bu gerçek dünya. Bu bir video oyunu değil. Her karar nedeniyle bir sonraki gün birileri ölebilir. Şimdiye kadar yüz binlerce kişi öldü. Verilen kararlar, mahvedilen hayatlar, yetimler ve yıkılan şehirler ortaya çıkarıyor.” diye konuştu.

"SAVAŞA DOĞRU İLERLİYORUZ"

Orban, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Avrupa’nın politikalarını doğru bir şekilde ele alıp almadığımız konusunda çok düşünüyorum. Avrupa siyasetini geleneksel kalıplar içerisinde ele alıyoruz. Günümüzde belirleyici meseleyi kimin savaş yanlısı, kimin barış yanlısı olduğu şeklinde görüyorum. Bu savaş psikolojisini durdurmak en önemli şey, zira giderek savaşa doğru ilerliyoruz.

“NATO ÜLKELERİ RUSYA İLE ÇATIŞMAYA GİRERSE DÜNYA SAVAŞI O KADAR DA UZAKTA OLMAZ"

Ukrayna’daki çatışmanın 3. Dünya Savaşı’na dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan Orban, “Birinci Dünya Savaşı da yerel bir çatışma olarak başladı. Adım adım ilerledi. Başlangıçta bir Balkan savaşı olduğu düşünülen şey, aslında dünya savaşının ilk perdesiydi” ifadelerini kullandı.

Orban, "NATO ülkelerinden birinin Rusya ile silahlı çatışmaya girmesi halinde dünya savaşı o kadar da uzakta olmaz" dedi.