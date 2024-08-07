Macaristan Başbakanı: Sıfır göçümüz var sadece izin verdiklerimiz gelebilir

Macaristan Başbakanının sığınmacılar hakkında sarf ettiği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu. Sığınmacı konusunda takındığı tutum nedeni ile bu konuda öne çıkan Orban sığınmacılar hakkında Avrupa’ya karşı kendi modellerini oluşturduklarını ifade etti.

Sıfır göç politikası sayesinde sadece izin verdikleri kişilerin ülkelerine giriş yapabildiğini açıklayan Orban Avrupa’nın en güvenli ülkesinin Macaristan olduğunu açıkladı.

Orban’ın sosyal medyada gündem olan sözleri şu şekilde oldu:

“Almanlar, Fransızlar ve İtalyanlar yeniden göçmenlerin olmadığı bir ülkeye sahip olabilselerdi hayatlarının yarısını verirlerdi."

"Sıfır göçümüz var. Sadece bizim içeri almamıza izin verdiklerimiz buraya gelebilir."

"Bugün Macaristan Avrupa'nın en güvenli ülkesi... Çünkü Macaristan'da refah devletin dağıttığı ya da devletin insanlara vaat ettiği bir şey değil. Burada refah çalışma, çaba isteyen bir şey."