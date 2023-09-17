Macaristan Büyükelçiliği Ankara'da şehir turu düzenledi

Macaristan Büyükelçiliği, Macar-Türk kültür mirasının tanıtımı için Ankara'da şehir turu düzenledi.

KAYNAK: AA
Macaristan Büyükelçiliği Ankara'da şehir turu düzenledi

Türk-Macar Dostluk Derneğinin de katkı sağladığı tura, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, elçilik görevlileri ve birçok davetli katıldı.

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Turda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Etnografya Müzesi ve eski Macaristan Büyükelçiliği de dahil olmak üzere birçok yer ziyaret edildi.

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Matis ile Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünden Doç. Dr. Emre Saral, bu ziyaretlerde Türkiye'ye yolu düşmüş önemli Macar kişiliklere ilişkin tarihi bilgiler verdi.

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Büyükelçi Matis, iki ülke üniversitelerindeki "Türkoloji" ve "Hungaroloji" bölümlerine işaret ederek, ülkeler arası ilişkilerin çok iyi olduğunu söyledi.

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Matis, elçiliğin gelecek yıl birçok kültürel etkinlik düzenleyeceğini dile getirdi.

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