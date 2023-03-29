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Macaristan Cumhurbaşkanı Novak Anıtkabir'i ziyaret etti

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 16:56
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Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak Anıtkabir'i ziyaret etti

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak Anıtkabir'i ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya gelen Novak, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Novak'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis eşlik etti.

Beraberindeki heyetle fotoğraf çektirmesinin ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Novak, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırası önünde içtenlikle müteessir olduğumu ve derin hürmetlerimi ifade ediyorum.

Atatürk'ün devlet kurma faaliyeti tüm Macar ve Türk halkının önünde bir örnektir. Macar-Türk ilişkilerinin geliştirilmesi için sarf ettiği çabalar olmasaydı, milletlerimiz arasındaki kardeşlik ve müttefiklik bağı günümüzde böylesine sıkı olmazdı.

Macaristan ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilk uluslararası anlaşmanın imzalanmasının 100'üncü yılına yaklaşırken, ilk yüzyılda olduğu gibi önümüzde en az böyle başarılı bir 100 yılın olduğunu düşünüyorum."

Novak, Anıtkabir ziyareti sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşme ve ortak basın toplantısının ardından konuğunu resmi akşam yemeğinde ağırlayacak.

 

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