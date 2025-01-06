Macaristan eski başbakanından erken seçim çağrısı

Macaristan Eski Başbakanı Gyurcsány Ferenc, Fidesz milletvekillerine yazdığı bir mektupla ülkedeki mevcut hükümetin başarısız politikalarını eleştirdi ve erken seçim yapılması çağrısında bulundu. Demokratik Koalisyon (DK) lideri Gyurcsány, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Fidesz’in iktidarda kaldığı her gün Macaristan’ın zorlu günleri uzuyor. Kararı halka bırakmalıyız," dedi.

Gyurcsány, Macar halkının yaşam standartlarının son 15 yılda düşüş gösterdiğini, Polonya, Çekya ve Romanya gibi komşu ülkelerin ise ekonomik anlamda Macaristan'ı geride bıraktığını savundu. "İstatistikler yalan söylemez; gelirler, tüketim ve enflasyon verileri halkın zorlu bir yaşam sürdüğünü gösteriyor," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Fidesz’in politikalarının, ülkeyi 1 milyar avroluk Avrupa Birliği fonundan mahrum bıraktığını belirtti.

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DK lideri, mektubunda Fidesz milletvekillerine seslenerek, "Vicdanınız, Macar halkının kaybettiği bu kaynakları nasıl açıklıyor? Halkın sırtına yüklediğiniz bu ekonomik yükü görmezden gelmek mümkün değil," dedi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada ise 2026’daki genel seçimlerin planlandığı gibi yapılacağı, erken seçim taleplerinin “siyasi provokasyon” olduğu ifade edildi. Ancak Gyurcsány’a göre, halkın çıkarları için parlamentonun feshedilmesi ve seçime gidilmesi kaçınılmaz.