Macaristan'da Papa'nın ziyaretinin arifesinde bir terörist affedildi

Terörizmden hüküm giymiş aşırı sağcı bir aktivistin, Papa'nın bu hafta ülkeye yaptığı resmi ziyaretten önce Macaristan'da affedilen çok sayıda mahkum arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Macaristan'da Papa'nın ziyaretinin arifesinde bir terörist affedildi

Editör: Özlem Kıral

Yetkililer yaptığı açıklamada, Mart ayında terör suçundan hüküm giyen György Budahazy'nin Cuma gecesi cezaevinden çıktığını söyledi.

Budahazy’nin, Papa gelmeden önce Macaristan Devlet Başkanı Katalin Novak tarafından affedilen birkaç mahkumdan biri olduğu açıklandı.

Başbakalnlık ofisinden yapılan açıklamada, "Papalık ziyareti haftası, devlet başkanının af yetkisini kullanması için özel bir fırsattır" denildi.

Açıklamada, "Diğerlerinin affedilenlerin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Hunya davası olarak bilinen davada hüküm giyen ve haklarında hapis cezalarını ertelemeye karar verdiği kişileri de affetti" denildi.

Cumartesi günü, Papa Francis, ülkeye yaptığı ikinci ziyaret olan Macaristan'a üç günlük bir ziyarete başlamıştı.

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