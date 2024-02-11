Macaristan'da şok. Ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı istifa etti

2023 yılında çocuk istismarısebebiyle hüküm giyen bir mahkumu Cumhurbaşkanı olarak affetmesinin ortaya çıkması sonrasında Macaristan tarihinin ilk kadın Cumhurbaşkanı Katalin Novak’a başta muhalefet olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden tepki gösterildi.

ÖZÜR DİLEYEREK İSTİFA ETTİ

Kendisine gösterilen tepkilerin artması üzerine Katar’da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Novak, ziyaretini yarıda keserek ülkeye döndü. Novak, paylaştığı video mesajla hata yaptığını ve görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da tepkilere karşı kayıtsız kalmadı. Orban, çocuk istismarından hüküm giymiş birinin affedilmesini ortadan kaldıran bir anayasal düzenleme önerisinde bulunacağını ifade etti.

Novak tarafından affedilen kişinin, bir okulda çocuk istismarında bulunan bir yetkilinin işlediği suçları karartma ve bu cihetle suça ortaklık etme gerekçesiyle hüküm giydiği belirtildi.

İstismarın yaşandığı kurumun müdürü ise, 2004-2016 yılları arasında en az 10 çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle sekiz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hakkında af çıkarılan müdür yardımcısı ise cinsel istismar iddialarını geri çekmesi için ailelere baskı yapmaktan suçlu bulunmuştu.