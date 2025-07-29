Macau ihracatında sert düşüş

Macau’nun Haziran ayı ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre hafifçe daralarak 9 milyar Makao Patacası (MOP) seviyesine geriledi. Ancak ihracat kalemlerinde sert düşüşler dikkat çekti. Haziran ayında ihracat, önceki yıla göre yüzde 10,5 azalarak 953,1 milyon MOP oldu. Özellikle makineler, cihazlar ve parçalarında yüzde 58,9’luk keskin bir düşüş görüldü. Seyahat eşyaları ve el çantalarında yüzde 27,9, dokumasız veya tığ işi olmayan giysilerde yüzde 29,3, dokuma veya tığ işi giysilerde ise yüzde 13,6 oranında gerileme yaşandı. Buna karşın elmas ve mücevher ihracatında yüzde 9,2, saat ihracatında ise yüzde 0,7’lik artışlar kaydedildi.

İthalat tarafında ise yüzde 0,6 oranında azalma ile toplam 9,9 milyar MOP seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüşte mobil telefon ithalatındaki yüzde 27,6’lık gerileme, el çantaları ve cüzdanlardaki yüzde 26,3’lük azalma ile inşaat malzemelerinde yüzde 22,1’lik daralma etkili oldu. Öte yandan altın takı ve güzellik ürünleri ithalatı yüzde 48,8, kozmetik ve cilt bakım ürünleri ise yüzde 19,2 oranında artış gösterdi.

YILIN İLK YARISINDA DURGUNLUK VE DARALMA

2025 yılının ilk altı ayında Macau’nun ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3,07 milyar MOP azalarak 53,9 milyar MOP oldu. Bu dönemde ihracatta yüzde 0,3 gibi çok sınırlı bir artış kaydedilirken, ithalat yüzde 4,8 oranında azaldı. Ticaret ortaklarına göre incelendiğinde, Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan ihracatta yüzde 0,9’luk düşüş yaşandı. ABD’den yapılan ithalat ise yüzde 20,1 oranında önemli bir gerileme gösterdi.

Macau Ekonomi ve Ticaret Ofisi’nin verilerine göre, genel ticaret dengesi halen açık vermeye devam ediyor ancak daralma eğilimi ekonomik göstergeler açısından olumlu karşılanıyor. Özellikle makine ve tekstil sektöründeki ihracat kayıplarının telafisi için alternatif pazarların ve ürün çeşitliliğinin artırılması gereği öne çıkıyor.