Macau’da işsizlik artıyor

Macau’da işsizlik oranı, temmuz 2025’te sona eren üç aylık dönemde %2’ye ulaşarak mart 2024’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Macau İstatistik ve Sayım Servisi’nin verilerine göre, işsizlik oranı bir önceki döneme kıyasla %1,9’dan %2’ye yükseldi. Uzmanlar, bu artışın temel nedeninin mezuniyet sezonunda iş gücü piyasasına giren yeni mezunlar olduğunu belirtiyor. İş arayanların %13,7’sini oluşturan bu grup, bir önceki döneme göre 2,7 puanlık bir artış gösterdi.

YENİ MEZUNLAR İŞ PİYASASINI HAREKETLENDİRDİ

Mezuniyet dönemi, her yıl olduğu gibi iş gücü piyasasında hareketliliğe yol açıyor. Özellikle ilk kez iş arayan gençlerin sayısındaki artış, işsizlik oranını yukarı çeken başlıca etken oldu. Temmuz 2025 itibarıyla toplam işsiz sayısı 350 kişi artarak 7.600’e ulaştı. Buna karşın, toplam istihdam 300 kişi azalarak 371.500’e geriledi. İş gücü ise 379.100 olarak kaydedildi. Veriler, erkeklerin iş gücüne katılım oranının %70,7 ile kadınların %62,8’lik oranını geçtiğini gösteriyor.

HANGİ SEKTÖRLER ÖNE ÇIKIYOR?

İşsizlerin büyük bir kısmı daha önce perakende ticareti, inşaat ve oyun sektörlerinde çalışmış kişilerden oluşuyor. Macau’nun ekonomisinde kumarhanelerin ve turizmin ağırlığı düşünüldüğünde, bu sektörlerdeki dalgalanmaların iş gücü piyasasını doğrudan etkilediği görülüyor. Yetkililer, yeni mezunların iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak için meslek edindirme programlarına ağırlık vermeyi planlıyor.

GELECEK DÖNEM BEKLENTİLERİ

Macau’nun ekonomik yapısı, turizm ve oyun sektörüne bağımlılığı nedeniyle hassas bir dengede ilerliyor. Mezuniyet sezonunun sona ermesiyle işsizlik oranında düşüş beklenirken, uzmanlar uzun vadeli istihdam politikalarının önemine vurgu yapıyor. Hükümet, gençlerin istihdamını artırmak için yeni teşvik paketleri üzerinde çalışıyor.