Machester City, Real Madrid maçı öncesi açılan pankart gündem oldu

Etihad Stadyumu, Şampiyonlar Ligi ilk maçında adeta heyecanın ve tutkunun merkezi haline geldi. Manchester City taraftarları, maç öncesi büyük bir özenle hazırladıkları devasa bayrakla, İspanyol orta saha oyuncusu Rodri’nin Ballon d’Or zaferini coşkuyla kutladı.

Geçtiğimiz Ekim ayında, Real Madrid’in tercih ettiği oyuncu sıralamasının dışında kalarak Rodri’nin ödülü kazanması, futbol dünyasında tartışma yaratmıştı. Paris’te düzenlenen törende Real Madrid’in oyuncusunun yer almaması, kulüp içinde büyük bir üzüntü yaratırken, Manchester City taraftarlarının açtığı bayrakta Rodri’nin Ballon d’Or'u öperken tasvir edilmesi ve üzerinde “Stop crying your heart out” (Ağlamayı kes) yazısının yer alması, rakip takımın yıldız oyuncusu Vinicius Jr üzerinde beklenmedik bir etki yarattı.

Maçın ardından açıklama yapan Real Madrid forveti Vinicius Jr, “Bayrağı gördüm. Rakip taraftarların böyle teşvik edici jestleri bana her zaman daha güçlü oynamam için ilham veriyor. Bu sefer de Şampiyonlar Ligi oynatma turunun ilk maçında bunu başarıyla hissettirdik,” dedi. Real Madrid, maçın son anlarında Jude Bellingham’ın kaydettiği kritik golle 3-2’lik skorla galibiyeti elde etti. Bu sonuç, son altı sezonda beş kez el ele vererek eleme turlarında karşılaşan iki dev kulüp arasındaki rekabetin ne denli çetin geçtiğinin altını çizdi.

Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçen maç: Real Madrid mucizeyi gerçekleştirdi

Maçın kader anı olarak nitelendirilebilecek son dakika golü, Bellingham’ın adeta geçmişini yad ettirdi. Daha önce Euro 2024 sürecinde Slovakya karşısında attığı son dakika golüyle hafızalara kazınan İngiliz orta saha oyuncusu, bu sefer yine kritik anlarda devreye girerek Real Madrid taraftarlarına unutulmaz anlar yaşattı. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, maç sonrası Amazon Prime’e verdiği demeçte, “Vinicius, önemli bir gol attı. Bellingham sahada harika bir performans sergiledi ve sürekli tehlike yarattı. Onun için üst düzey bir maç olduğunu söyleyebilirim,” ifadelerini kullandı.

Bellingham, sezon boyunca tüm turnuvada toplam 11 gol kaydederken, maç sonrasında şunları söyledi:

Sezonun en iyi futbolunu ortaya koyduk fakat devre arası avantajını yakalayamadık. Manchester City her ne durumda olursa olsun inanılmaz bir takım ve onlara karşı oynamak her zaman zorlu geçiyor. Son anda yakaladığımız fırsatı değerlendirdik. İkinci maçta evimizde öne geçmek harika bir his ve Bernabeu’da da aynı performansı göstereceğimize inanıyorum. Eleme maçlarında sadece oyun yönetimi değil, taktiksel ve psikolojik unsurlar da büyük önem taşıyor.

Her iki kulübün geçmişteki çekişmeli karşılaşmaları, bu sezon da büyük rekabetin habercisi oldu. Geçen yıl çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Real Madrid’in üstün gelmesi, bu sezonun kaderini belirleyen anlar arasında yer aldı. Ayrıca, Manchester City’nin her zamanki disiplinli oyunu ve etkileyici taraftar desteği, sahadaki mücadeleyi daha da çekişmeli hale getirdi. Taraftarların stadyumda yarattığı atmosfer, maçın her anına yansıdı; tribünlerdeki tezahüratlar, oyunculara ekstra motivasyon sağlarken, sosyal medyada da bayrak görüntüleri viral oldu.

Öte yandan, maçın bu ilk karşılaşmasının ardından, iki takımın tarihsel rekabeti yeniden alevlendi. Real Madrid ve Manchester City’nin son altı sezonda eleme turlarında beş kez karşı karşıya gelmesi, bu sezonki mücadeleye ayrı bir anlam kattı. Taraftarlar, bu tür gösterilerin sadece saha içindeki performansı değil, aynı zamanda maçın psikolojik savaşını da etkilediğini belirtiyor. Her iki takımın da bu tür rekabetin yarattığı baskı altında en iyi performanslarını sergilemek için titizlikle hazırlandığı gözlemleniyor.

Bir sonraki karşılaşma, önümüzdeki hafta Çarşamba günü Madrid’de oynanacak. Real Madrid teknik heyeti, ilk maçtan alınan derslerle evinde üstünlük sağlamayı hedeflerken; Manchester City ise, güçlü taraftar desteğiyle rakiplerinin moralini bozmayı amaçlıyor. Futbol yorumcuları, bu karşılaşmanın Şampiyonlar Ligi’nin ilerleyen aşamaları için kritik bir dönemeç olacağına inanıyor.