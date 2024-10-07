Maçka-Taşkışla teleferik hattında seferler yeniden başladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Maçka-Taşkışla teleferik hattında seferler yeniden başladı

Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda enerji kesintisi nedeniyle durdurulan seferler yeniden başladı. Metro İstanbul, kesintinin elektrik dağıtım kurumundan kaynaklandığını açıkladı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, elektrik dağıtım kurumundan kaynaklanan enerji kesintisi nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda seferlerin yapılamadığı bildirildi. Kısa bir süre sonra yapılan duyuruda ise seferlerin yeniden başladığı belirtildi.

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