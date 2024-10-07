Maçka-Taşkışla teleferik hattında seferler yeniden başladı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, elektrik dağıtım kurumundan kaynaklanan enerji kesintisi nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda seferlerin yapılamadığı bildirildi. Kısa bir süre sonra yapılan duyuruda ise seferlerin yeniden başladığı belirtildi.

#MetroDuyuru #TF1

Elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı’nda seferler yapılamamaktadır. — Metro İstanbul (@metroistanbul) October 7, 2024