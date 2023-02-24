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Süper Lig ve Avrupa'da futbol heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Avrupa'da ve Süper Lig'de futbol heyecanı Yeniçağ'da yaşanacak. İşte maçların programı...

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 22:50
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Maçlar biter bitmez yazacaklar. Süper Lig ve Avrupa'da futbol heyecanı Yeniçağ'da

Süper Lig ve Avrupa'da futbol heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar
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YARIN:
Süper Lig'de yarın 19.00 seansında iki maç oynanacak. 

Giresunspor, evinde Kayserispor'u konuk edecek. Mücadeleyi Turgay Beşyıldız değerlendirecek.

Bir diğer karşılaşma ise Fenerbahçe-Konyaspor arasında oynanacak. Kadıköy'deki maçı Fatih Saboviç yazacak.

İspanya La Liga'da Madrid derbisi oynanacak. Real Madrid, Atletico Madrid'i ağırlayacak. Bu mücadeleyi Mirza Şeker yazacak.

PAZAR:
Pazar günü Adana Demirspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Saat 16.00'daki maçı Sedat Kaya yazacak.

Beşiktaş, Dolmabahçe'de Antalyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın tüm kritiklerini Gürel Yurttaş yapacak.

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester United ile Newcastle United kozlarını paylaşacak.

Kritik karşılaşmayı Turgay Beşyıldız değerlendirecek.

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