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  • Biden Macron'u tuttu bırakmadı. Fransız lider ne yapacağını şaşırdı

Biden Macron'u tuttu bırakmadı. Fransız lider ne yapacağını şaşırdı

Emmanuel Macron, 1 Aralık’ta ABD’ye gitti ve Beyaz Saray’da Biden ile bir araya geldi. O güne ait görüntüler ortaya çıktı. Videoda Biden'ın bundan önce yaşadığı donma anlarını Macron'un yanında da yaşadığı görülüyor.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 22:31
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Macron ABD Başkanı yanında ne yapacağını şaşırdı. Biden yine dondu kaldı

Biden Macron'u tuttu bırakmadı. Fransız lider ne yapacağını şaşırdı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Joe Biden’ın şaşkınlık yaşadığı anlar kameralara yansıdı. Joe Biden’ın şaşkınlık yaşadığı, nereye gideceğini ve nereye bakacağını bilemediği, Emmanuel Macron’un bizzat yardımcı olarak durumu toparlaması gerektiği görüldü.

"YAKIN ZAMANDA GÖRÜŞME PLANIM YOK"

Biden ve Macron zirvesinde, Ukrayna’daki savaş görüşüldü. İki lider, Ukrayna’ya daha çok silah sevkiyatı yapma konusunda anlaştı. Ancak Macron, Putin ile diyalog kurmada daha istekli bir tutum sergilerken, Joe Biden “Putin ile yakın zamanda görüşme planım yok” dedi.

BIDEN, MACRON'UN ELİNİ BIRAKMADI

Karşılama töreninden sonra iki liderin kürsüye çıktığı anlar, sosyal medyada gündem oldu. Joe Biden, Macron’un elini sıktı, tam 40 saniye bırakmadı. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump, Biden'ın demans ve alzaymır hastası olduğunu iddia etti.

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