Macron, Fransa'nın yeni başbakanını seçti. Süpriz ismin bugün açıklanması bekleniyor

Fransa, yeni başbakanını seçmeye yakın mı? Yeni Halk Cephesi tarafından desteklenen Lucie Castets'in adaylığını dışladıktan ve Ulusal Meclis tarafından daha kolay benimsenecek bir figür bulmanın karmaşıklığıyla karşı karşıya kalan Emmanuel Macron, muhtemel iki aday Bernard Cazeneuve ve Xavier Bertrand ile Pazartesi sabahı bir dizi görüşmede bulundu.

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Pazartesi günü yapılan istişareler sonrasında adayların beklenmedik şekilde üstünün çizilmesinden sonra, mevcutta Ekonomik, Sosyal ve Çevre Konseyi (CESE) başkanı olan Thierry Beaudet'in adı dolaşmaya başladı. Eğitim-öğretim yılının başlangıcını bu Pazartesi gününe bırakmak isteyen Cumhurbaşkanı, atamayı bugün resmileştirmesi bekleniyor.

THİERRY BEAUDET KİMDİR?

Lisans eğitiminde öğretmenlik tahsili gördükten aktivistliğe merak salan 62 yaşındaki Thierry Beaudet, 2003'ten bu yana ulusal düzeyde karşılıklılık hareketine seçildi. 2016'dan 2021'e kadar Fransız Karşılıklılık Ulusal Federasyonu Başkanı olan VYV Grubu'nu kurdu ve başkanlık etti. 2017'den Haziran 2021'e kadar kar amacı gütmeyen sağlık ve sosyal koruma alanında birinci sırada yer aldı. Ayrıca 2009'dan 2017'ye kadar MGEN'e başkanlık etti. 18 Mayıs 2021'de Thierry Beaudet, 172 oyun kullanıldığı seçimlerde 163 oy ile beş yıllık bir dönem için EESC'nin başkanı seçildi.

Ekonomik, Sosyal ve Çevre Konseyi (CESE), sosyal temsilcilerden oluşan üçüncü Fransız anayasal meclisidir. CESE'nin yasama süreci çerçevesinde bir danışma işlevi vardır; bu meclis, mesleki kuruluşların ulusal düzeyde temsiline ve ekonominin farklı aktörleri arasındaki iletişime olanak tanır. Kendisini “demokrasimizin önemli bir dişlisi” olarak tanıtan bu kuruluş, hükümete ve Parlamentoya danışmanlık yapmakta ve kamu politikalarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesine katılmaktadır.

Genel merkezi Paris'te bulunan CESE, özellikle dört ay boyunca Yaşamın Sonuna İlişkin Yurttaşlar Sözleşmesi'nin düzenlenmesine öncülük etti . Bu çalışmanın sonunda Thierry Beaudet, "demokrasi arzusunu hayata geçirmek, her seçim arasında vizyon ve güveni yeniden kazanmak, vatandaşları kendilerini ilgilendiren kararlara daha da yakınlaştırmak” amacıyla daha fazla Yurttaş Toplantısı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

DAHA AZ POLİTİK BİR PROFİL Mİ?

İsmi geçen diğer seçeneklere göre daha az politik olan ve sivil toplumdan gelen figür, "teknik hükümet" etrafında daha geniş bir toplanmayı kolaylaştırabilirse bile soldan ve aşırı uçtan gelen sansüre karşı tamamen güvende olmayacaktır. Aslında Thierry Beaudet, Haziran 2024'te, parlamento seçimlerinin ilk turundan birkaç gün önce, La Tribune'de yayınlanan bir röportajda Le Pen'in National Rally partisinin olası bir iktidar zaferine karşı uyarıda bulunarak korkularını dile getirmişti.

Seçim sonuçların ardından verdiği röportajda vatandaşların yanı sıra aracı kurumların da ülkenin demokratik yaşamına tam olarak dahil edilmesi gerektiğini hatırlatan Beaudet “Milletvekili seçimlerinin sonuçları büyük ölçüde ülkemizin siyasi manzarasını yeniden şekillendiriyor. Bu seçimler toplumumuzda yaşanan derin çatlakları bir kez daha ortaya çıkardı. Bu çatlaklar artık göz ardı edilemezler” ifadelerini kullandıktan sonra sözlerine "Demokrasimiz hassastır. Bunu korumak için titizlikle hareket etmeli ve vatandaşları ve aracı kurumları tamamen dahil etmeliyiz. Siyasi karar vericiler, tavizlerin ülkeye yararlı olmasını sağlayarak bunu sağlama sorumluluğunu taşıyorlar. Dönem onları zorunlu kılıyor” diye devam etmişti.