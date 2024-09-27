Macron protesto edildi: Ellerinizde kan var!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada’nın Montreal şehrine yaptığı ziyaret sırasında, Fransa’nın Gazze’deki çatışmalara yönelik tutumu nedeniyle sert eleştirilerle karşılaştı. Göstericiler, Macron’u “ellerinde kan var” ve “yazıklar olsun” gibi sloganlarla suçladı. Bu protestolar, Macron’un Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile düzenlediği basın toplantısının ardından gerçekleşti. Göstericiler arasında, Gazze’de kızını kaybeden Filistinli bir kadın da vardı ve Fransa’nın İsrail’e verdiği desteği eleştirdi.

MACRON’UN YANITLARI

Macron, göstericilerin suçlamalarına İngilizce yanıt vermeye çalıştı ve şöyle ded: “Açık olalım, biz silah satmıyoruz, ateşkes istiyoruz, bunun için Güvenlik Konseyi’ne gittik.” Ayrıca, bölgedeki tüm ülkelerin terörist grupları durdurmak için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. Ancak, göstericiler Macron’un yanıtlarından tatmin olmadı ve protestolar devam etti. En agresif göstericilerden biri, Hamas’ın bir terörist grup değil, bir direniş grubu olduğunu savundu. Macron ise bu görüşe katılmadığını belirterek, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e yönelik saldırısına atıfta bulundu.

"İSTİFA ETMELİSİNİZ!"

Göstericiler, Fransa’nın Gazze’deki çatışmalara yönelik tutumunu değiştirmesi gerektiğini savundu. “Bu bir soykırımdır”, “Bunu durdurabilirsiniz” ve “İsrail’e baskı yapabilirsiniz” gibi sloganlarla Macron’a seslendiler. Göstericiler, Fransa’nın masum insanları öldüren para ve silahlar gönderdiğini iddia etti ve eylem talep etti. Macron, bu suçlamalara karşı kendini savunmaya çalışsa da, göstericilerin öfkesi dinmedi. Sonunda, bir gösterici Macron’a “Eğer iktidardaysanız ve hiçbir şeyi değiştiremiyorsanız istifa etmelisiniz” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bu olaylar, Fransa’nın Gazze’deki çatışmalara yönelik tutumunun uluslararası arenada nasıl algılandığını ve eleştirildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Macron’un Kanada ziyareti, bu eleştirilerin gölgesinde kaldı.