Macron ve Zelenskiy 'tahıl' meselesini görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İspanya'da Ukrayna tahılı meselesini görüştü.

KAYNAK: AA
Macron ve Zelenskiy 'tahıl' meselesini görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İspanya'da Ukrayna-Rusya Savaşını ve Ukrayna tahılı meselesini görüştü.

Fransız BFMTV kanalının Elysee Sarayı'na dayandırdığı habere göre, Macron ve Zelenskiy, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) üçüncü toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, Macron, Zelenskiy'den Ukrayna'nın ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

'FRANSA UKRAYNA'NIN YANINDA'

İkilinin, Ukrayna tahılı meselesini ele aldığı görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın kendi tahılını ihracatı için Karadeniz'de yeniden bir koridor oluşturma çabalarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Görüşmede, ikili, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı ve Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun geçen hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyareti değerlendirdi.

Macron, Zelenskiy'e Fransa'nın Ukrayna'nın yanında olacağını belirtti.

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