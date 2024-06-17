Macron'un seçim kaybetmesi Fransız borsasını vurdu

Fransada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aşırı sağa yenildi. Erken seçim kararı alınca da hem bankacılık sektörünü hem de Fransız borsasını vurdu.

Fransız borsasındaki hisse senetleri değer kaybetti.Borsadaki şirketlerin piyasa değeri 3,13 trilyon dolara indi. Böylece 3,18 trilyon dolar piyasa değeri ile Londra borsası, iki yıl önce Paris'e kaptırdığı Avrupa'nın en büyük hisse senedi borsası ünvanını geri almış oldu.

Macron'un, aşırı sağcıların 9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden açık ara birinci çıkması üzerine erken seçim kararı aldı. İşte bu kararın ardından Fransız şirketlerinin piyasa değeri çakıldı. O düşüx 258 milyar dolarlık olarak kayıtlara geçti.

Seçimlerden sonra yaşanan siyasi belirsizlik ortamı hisse senedi piyasasının göstergesi olan CAC 40 endeksini vurdu. Yüzde 6'lık düşüş yaşayan endeks 2002'den bu yana en büyük kaybını yaşamış oldu.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almıştı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile büyük bir yenilgiye uğramıştı.