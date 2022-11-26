İspanya Milli Takımı hocası Luis Enrique açıkladı: Oyunculara seks serbest

İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis Enrique, Katarlı taraftarlara yaptığı son yayında, "Oyuncuların maçlardan önceki gece seks yapmasına aldırmam ama grup seks partilerinde sınır çizerim" dedi.

İspanya'nın patronu, medyada çıkan "Torres Katar'da seks yapıyor" şeklindeki haberlere, "'Bu tamamen normal ama maçtan önceki gece olursa ideal" diye yorumladı.



Twitch'te taraftarlarla sohbet eden Enrique, İspanya Dünya Kupası'nda olduğu sürece yayın yapmaya devam edeceğini söyledi.