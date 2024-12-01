Madde bağımlısı anne metruk binaya bebeğini bıraktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Madde bağımlısı anne metruk binaya bebeğini bıraktı

İstanbul Avcılar’da bir kadın evlilik dışı ilişkiden olan bebeği metruk bir bina içerisine bıraktı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekata geçen polis, bitkin halde bulduğu bebeği hastaneye götürdü. Olayla ilgili bebeği anne ve babası olma ihtimali olan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, geçtiğimiz hafta Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 25 gün önce Bahar K. ve Çetin G.'nin evlilik dışı bebekleri oldu. Madde bağımlısı olduğu söylenen 2 kişi bebekle gittikleri metruk binada uyuşturucu kullanmaya devam etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polise haber verdi.

BEBEK BAYGIN HALDE BULUNDU

Olay yerine giden polis ekipleri bina içerisinde 2 şahıs ve bebeği buldu. Baygın halde bulunan bebek için ambulans çağrıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan bebek devlet korumasına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan anne ve baba emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Madde bağımlısı anne metruk binaya bebeğini bıraktı

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