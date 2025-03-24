Maddenin etkisiyle sokak ortasında yığıldı!

Kaynak: İHA
Maddenin etkisiyle sokak ortasında yığıldı!

Adıyaman'da, bir genç kullandığı maddenin etkisinde kalarak sokak ortasında yere yığılıp kaldı. Vatandaşların müdahalesiyle kaldırıldı.

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bir genç kullandığı maddenin etkisinde kalarak sokak ortasına yığıldı. Kendinden geçen ve farklı hareketler yapıp sesler çıkaran kişiyi gören vatandaşlar da korku dolu anlar yaşadı. Bir süre sokak ortasında sırt üstü uzanan şahıs, vatandaşların müdahaleleri sonucu yol ortasından kaldırıldı.

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Vatandaşlar tarafından kendine getirilmeye çalışılan şahıs, hastaneye gitmeyi de kabul etmeyerek olay yerinden uzaklaştı.

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Duruma tepki gösteren vatandaşlar, Adıyaman'da madde kullanımında artış olduğunu bu tür olaylarla artık sıklıkla karşılaştıklarını söyledi.

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