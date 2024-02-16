Maden faciası sonrası yeni görüntüler. Siyanürlü suyun vanası kırılmış

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çalık Çöpler Altın Madeni'nde, yaşanan göçük felaketi sonrası maden sahasında sızmanın önlenmesi için numune alındığı anda ortaya çıkan görüntülerde, köylülerin "Basınçtan dolayı vana kırılmış ve buradan çıkıyor..." dediği duyuldu.