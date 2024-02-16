Maden faciası sonrası yeni görüntüler. Siyanürlü suyun vanası kırılmış

Erzincan İliç’te Çalık Çöpler Altın Madeni'nde, 13 Şubat günü saat 14.30 sıralarında yaşanan liç yığını sahadaki kayma sonucu 9 işçi göçük altında kaldı.
"VANA KIRILMIŞ, SU BURADAN ÇIKIYOR"
Çöpler bölgesinde, siyanürlü atık havuzunun yanında bölgedeki köylüler tarafından kaydedilen görüntülerde, toprağın kaydığı noktada maden alanında sızmaya dair tedbirler için numune alındığı gözlemlendi.
Görüntüleri çeken köylülerin "Siyanürlü su normalde maden sahasında... Gelen basınçtan dolayı vana kırılmış ve buradan çıkıyor..." şeklindeki konuşmaları da duyulması şaşkınlığa yol açtı.