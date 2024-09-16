Maden işçileri Ankara’da

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Fernas Grup'a ait maden işletmesinde sendikalaşan 6 işçinin işten çıkarılmasının ardından madencilerin eylemi 21. günü geride bıraktı.

Mücadelesini sürdüren işçilerin bir bölümü Soma'da işletmenin önünde eylem yaparken bir kısmı da Fernas Holding'e ait Bodrum'da olan Cape Bodrum oteli önünde eylemlerini devam ettirdi.

Bağımsız Maden –İş sendikası sosyal medya platformunda 16 Eylül’de Ankara’da toplanmak için çağrı yaptı.



Sendikanın sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak çağrıda bulundu:

Geliyoruz Ankara!

Bu akşam Soma’dan yola çıkarak, yarın sabah Çalışma Bakanlığı önünde olacağız.

Geceyi TBMM önünde geçirecek ve ertesi gün Fernas Holding’in önüne gideceğiz. Ankara halkının Somalı madencileri yalnız bırakmayacağını biliyoruz, herkesi dayanışmaya bekliyoruz!

İşçiler yeni gününde Ankara’da haklarını savunmak için bir araya gelip tek yumruk oldu.