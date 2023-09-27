Maden işçisi kalp krizinden hayatını kaybetti

Zonguldak'ta maden işçisi Sinan Tellioğlu geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde 2009 yılında işe başlayan 44 yaşındaki maden işçisi Tellioğlu kalp krizi geçirdi. Tellioğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Telioğlu'nun cenazesi kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
GMİS'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Taziye mesajı yayımlayan GMİS, "Sinan Tellioğlu'nu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.