Maden sahasında kamyonun çarptığı işçi yaşamını yitirdi

İslahiye ilçesi Altunüzüm Mahallesi'ndeki özel bir maden sahasında meydana gelen olayda, 54 yaşındaki Halil Yavşalak, kullandığı kamyonu kantara soktuktan sonra makbuzunu alıp tekrar aracının başına dönerken, 28 yaşındaki M.E. kontrolündeki bir kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olayın ardından, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yavşalak, ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yavşalak’ın cansız bedeni ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.