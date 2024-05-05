Maden sahasında kamyonun çarptığı işçi yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Maden sahasında kamyonun çarptığı işçi yaşamını yitirdi
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan bir madende kamyon şoförü olarak çalışan işçi, başka bir kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İslahiye ilçesi Altunüzüm Mahallesi'ndeki özel bir maden sahasında meydana gelen olayda, 54 yaşındaki Halil Yavşalak, kullandığı kamyonu kantara soktuktan sonra makbuzunu alıp tekrar aracının başına dönerken, 28 yaşındaki M.E. kontrolündeki bir kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olayın ardından, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yavşalak, ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yavşalak’ın cansız bedeni ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

aw197152-02.jpg

aw197152-01.jpg

Son Haberler
Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı Yerel Haberler
Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Selin vurduğu Brezilya’daki can kaybı 66’ya yükseldi Dünya
Selin vurduğu Brezilya’daki can kaybı 66’ya yükseldi
Yaya önceliği olan yerlerde araç kullananlara 37 bin TL ceza Gündem
Yaya önceliği olan yerlerde araç kullananlara 37 bin TL ceza
Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu dileyip mumu üfleyen kadın sonra olanlar karşısında şok geçirdi Spor
Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu dileyip mumu üfleyen kadın sonra olanlar karşısında şok geçirdi
Düğün magandaları karayolunda halay çekerek trafiği felç etti Gündem
Düğün magandaları karayolunda halay çekerek trafiği felç etti
Karnı burnunda yeni yaşını kutlayan Burcu Biricik kızının adını açıkladı Magazin
Karnı burnunda yeni yaşını kutlayan Burcu Biricik kızının adını açıkladı
Üzüm bağlarını dolu vurdu Yerel Haberler
Üzüm bağlarını dolu vurdu