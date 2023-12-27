Maden suyunun ne zaman içilmemesi gerektiği ortaya çıktı

Maden suyu, sağlığımız için pek çok fayda sağlayan bir içecek olduğu biliniyor. Ancak maden suyunu ne zaman ve nasıl tüketmemiz gerektiğini de bilmemizin gerektiği bildirildi.

İşte bu konuda bilmeniz gerekenler:

LİMONLU SODANIN FAYDALARI

Limonlu maden suyu, doğal bir kaynak olarak günümüzde sıkça tercih edilen bir içecektir. Özellikle midemizi rahatlatmak ve sindirimi kolaylaştırmak için limonlu maden suyu içebiliriz. Ayrıca idrar yolu ve böbrek taşlarının oluşumunu önlemeye ve safra kesesinin düzenli çalışmasına yardımcı olmaya da katkıda bulunur. Bunun yanında cildimizi gençleştirmek ve hücrelerimizi yenilemek için de limonlu maden suyu içmek faydalıdır.

Limonlu maden suyu içmenin diğer faydaları şunlardır:

- Yemek sonrası mideyi rahatlatır ve gazı giderir.

- Kalp ve damar sağlığını korur ve kan dolaşımını iyileştirir.

- Vücudumuza gerekli mineralleri sağlar ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir.

- Enfeksiyonlara karşı savaşır ve vücudumuzu temizler.

- Kanser riskini azaltır ve antioksidan etkisi gösterir.

- Tansiyonu düzenler ve hipertansiyonu önler.

- Ciltteki lekeleri giderir ve cilt tonunu eşitler.

- Safra kesesinin işlevini artırır ve safra taşlarını önler.

- Bir miktar tuz eklenerek içildiğinde kalp krizi riskini azaltır.

- Cildi nemlendirir ve parlaklık verir.

- Karbonatlı su ile yapıldığında boğaz ağrısına iyi gelir ve diş plaklarını temizler.

- Böbrek ve idrar yolu iltihaplarını önler ve idrar söktürür.

LİMONLU SODANIN ZARARLARI

Limonlu maden suyunun bazı durumlarda zararlı olabileceğini de unutmamalıyız. Özellikle aç karnına içmek mide ağrısı ve yanmasına neden olabilir. Bu yüzden limonlu maden suyunu aşırı tüketmemeliyiz. Ayrıca mide rahatsızlığı, reflü veya hamilelik gibi durumlarda limonlu maden suyu içmekten kaçınmalıyız.