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Zonguldaklı madenci canına kıydı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde bir maden işçisi kendini asarak intihar etti.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 22:06
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Madenci canına kıydı

Zonguldaklı madenci canına kıydı
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Zonguldak Çaycuma'da, Filyos beldesinde oturan maden işçisi Murat A., yatak odasındaki kalorifer borusuna kendini asarak intihar etti. Zonguldaklı madenci, olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumu gören ailesi hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine daha sonra jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde Murat A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Maden işçisinin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA) 

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