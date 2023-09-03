Madenciler bu defa kendileri için bağırdı: Sesimizi duyan var mı?

10haber’den alınan habere göre,Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik işçileri, haklarını alamadıkları gerekçesiyle "Direnmekten başka yapacak bir şeyimiz yok" diyerek madeni işgal edip, açlık grevi başlattı. Direnen madenciler, direnişlerinin nedenlerini ve yaşadıklarını anlattı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan SSS Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik işçileri, tazminat ve özlük haklarında haksızlıklar yaşandığını belirterek üç gün önce madeni işgal etti. Yerin 400-500 metre altında, haklarını almak için açlık grevinde olan işçiler, yıllardır bekledikleri tazminatlarını alabilmek istiyor.

İşçilerin sorunları, TMSF'nin 2022 yılında madeni SSS Yıldızlar Holding'e devretmesiyle başladı. Geçtiğimiz yılın aralık ayında ücretsiz izne çıkarılan işçilere, şirket, "Her ay 5 bin TL göndereceğiz, zamanla geri çağıracağız" diyerek oyaladı. Madende direnen işçilerden olan Recep Kayabaş, "Verdikleri sözleri tutmadılar" diyor.

Yıllarca çalıştıkları madende kıdem tazminatı biriken işçiler, ne istifa edip başka bir yere gidebildi ne de dava açabildi.

Ardından işçiler işe geri çağrıldı. Fakat şirketin ruhsat sorunu nedeniyle yer üstünde çalıştıklarını anlatan Kayabaş, çalıştıkları aylarda hiçbir zaman tam maaş alamadıklarını belirtirken, "Bizimle uğraştılar. Maaşlarımız gününde yatmadı, eksik maaş yatırdılar. Bunu yapmalarının nedeni istifa edip, haklarımızdan vazgeçmemizi istemeleri" diyor.

Geçtiğimiz hafta Doruk Madencilik yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde haklarının alamayacaklarını anladıklarını söyleyen Kayabaş, önce maden önünde oturma eylemi başlattıklarını, ardından madene girerek yerin 400-500 metre altında açlık grevi başlattıklarını söylüyor.

İki yıldır süren belirsizlik nedeniyle birçok sorun yaşayan madencilerin arasında en düşük tazminat tutarı 400 bin TL. Bu, yıllardır emek veren insanların geçimi için oldukça önemli.

Kayabaş, "Seçimden beş gün önce madene siyasiler geldi. Bize 'Faaliyet sürecek, işinize geri döneceksiniz' dedi. Bu söze güvendik” derken başka işlerle geçimini sağlayan insanların, madene geri döndüğünü ve dava açanların, davalarını geri çektiğini hatırlatıyor.

Doruk Madencilik'in birçok hak gasbı yaptığı da söyleyen Kayabaş, “Maaşına haciz gelen arkadaşların maaşlarından kesinti yapıp, borçları ödememişler. Bireysel emeklilik için maaşlarımızdan kestikleri paraları yatırmamışlar" diyerek şirketin birçok usulsüzlük yaptığını belirtiyor.

Son olarak "Direnmekten başka yapacak bir şeyimiz yok" diyen Kayabaş, haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise SSS Yıldızlar Holding'in birçok madende 'işçileri yıldırma stratejisi' yürüttüğünü söylerken direnişin olduğunu madenin geçmişini hatırlatıp, “Geçmiş yıllarda da benzer direnişler oldu, öyle haklar alınabildi” diyor.

SSS Yıldızlar Holding'in hükümete yakın bir şirket olduğunu belirten Aksu, şirketin Kütahya, Çanakkale, Gümüşhane, Çankırı'da, yüzlerce işçinin birikimlerini yağmalayıp, gasp ettiğinin altını çizerek "Devlet, herhangi bir yaptırım yapmadı bu şirkete” diye konuştu.