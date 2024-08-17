Madencilik anlaşmaları Resmi Gazete'de

Buna göre, Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında 10 Eylül 2021'de Bişkek'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Madencilik Alanında Mutabakat Zaptı", onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Madencilik zaptı ile taraflar, kendi ulusal yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak madencilik alanında ikili bilimsel, teknik, teknolojik ve yasal işbirliğinin geliştirilmesini teşvik edecek.

Mutabakat zaptı kapsamında madencilik alanına ilişkin teknik konularda insan kaynakları eğitimi, ikili uzman görüşleri doğrultusunda jeolojik araştırma, maden arama ve madencilik konularında eğitim programlarının düzenlenmesi, jeolojik keşif ve maden kaynaklarının geliştirilmesi alanında en yüksek emniyet, güvenlik ve çevre koruma standartlarına göre teknolojilerin geliştirilmesi, doğal kaynakların geliştirilmesi konusunda kamu bilincinin ve kabulünün güçlendirilmesi gibi alanlarda işbirliği yapılacak.

Cibuti ile madencilik alanında işbirliği

Türkiye ile Cibuti Cumhuriyeti arasında 24 Ağustos 2021'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik ve Jeoloji Alanında işbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı" da onaylandı.

Anlaşmanın amacının, iki ülkenin madencilik ve jeoloji alanlarını geliştirmeye yönelik işbirliği için çerçeve oluşturmak olduğu belirtildi.

Mutabakat zaptı kapsamında madencilik sektörünün profesyonelleri arasındaki ilişkinin geliştirilmesinin yanı sıra bilgi, uzmanlık, tecrübe ve beceri paylaşımı, madencilik alanındaki yasama ve düzenlemeler ile maden varlıklarının yönetimi, araştırma ve madenciliği teşvik etme, madenciliğin vergilendirilmesi, sağlık ve güvenliği ile madenlerin denetimi alanlarında sahip olunan bilgilerin paylaşımı, maden arama, uzaktan algılama, jeolojik çalışmalar üzerine eğitim programları düzenleme, iki ülke arasında maden ürünleri ticaretini geliştirme, iki ülkenin madencilik sektörü arasında ortaklıkları teşvik etme, jeolojik alt yapının geliştirilmesiyle alakalı ulusal strateji ve programların paylaşımı gibi konularda işbirliği sağlanacak.