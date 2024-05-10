Madende iş kazası

Alınan bilgilere göre, TTK Üzülmez Müessesesinde gerçekleşen kaza sabah saatlerinde hazırlık aşamasında meydana geldi.

Muhammet K.'nın düşmesi ve Muhammet D.'nin elini malzemeye sıkıştırması sonucu her iki madenci de yaralandı.

İş arkadaşlarının yardımıyla maden ocağından çıkarılan yaralı madenciler için hemen sağlık ekipleri çağrıldı.

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, Muhammet K. ve Muhammet D.'ye ilk müdahaleyi yaparak onları Atatürk Devlet Hastanesine sevk etti.

Hastanede tedaviye alınan madencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.