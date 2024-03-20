Madenden ormana kimyasal sızıntı iddiası. Bir ilde daha doğamız zehirleniyor

Giresun Doğankent Çatalağaç köyünde, ‘kurşun, çinko ve bakır” maden işletmeciliği yapan Alagöz Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin atık havuzunda sızıntı olduğu ileri sürüldü. Köylülerden Soner Aydın, maden alanından çektiği görüntülerde, kimyasalı atığın ormana aktığını aktardı.

Aydın, atık havuzunun 230 bin metreküplük olduğunu vurguladı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne durumu şikayet ettiklerini belirtti.

Yaptıkları şikayetlerin bazılarına cevap verilmediğini ifade eden Aydın, “En son gelen cevapta burada hiçbir kirliliğin olmadığı her şeyin güzel olduğuna yönelik rapor tutmuşlar. Kendilerine sormaya gittiğimizde maalesef muhatap bulamadık. Özel idareci müdür yardımcısına yönlendirdiler. Kendisi bu konuyla ilgileneceğini, yeniden dilekçe vermem gerektiğini söyledi. Önceki vermiş olduğum dilekçeme üç ay sonra cevap vermişlerdi.” İfadelerini kullandı.

“GELECEK NESİLLERİMİZİ TEHDİT EDİYOR”

“Özgün bey, 'sen dilekçeni ver önümüzdeki hafta ben de geleceğim tespitini hep beraber yaparız' diye söz verdi. Fakat üstünden 20 gün geçmesine rağmen hiçbir işlem yapılmadı.” Açıklamasında bulunan Aydın, söz konusu kişinin aynı zamanda köydeki ÇED toplantısını yönettiğini ve o toplantının yönetmeliğe ve usule aykırı bir şekilde yapıldığını kaydetti.

Soner Aydın, “Bu maden şirketi burada parasını kazanıp gidecek fakat bizler onların bırakmış olduğu tahribatla yüz yüze kalacağız. Bizim gelecek nesillerimizi ve bütün canlı yaşamımızı bu arkadaşlar maalesef tehdit ediyor. Atık depolamasından sızan su kimyasalı aktığı için hem köpürme mevcut hem de taşları sarıya boyamış durumda.” açıklamasında bulundu ve sızan suyun ormana gittiğini, dere yataklarının kirletildiğini ifade etti.

“KİMYASALI DİREKT ORMANIMIZA BAĞLIYORLAR”

Çektiği görüntülerde atık suyun bir menfaz borusuyla ormana akıtıldığını öne süren Aydın, ''Buradaki bitki örtüsünün nasıl öldüğüne zamanla beraber şahitlik yaparız" ifadesini kullandı.

Atık havuzunun aşağısında atıkların depolandığını söyleyen Aydın, ''Sızan kimyasallı suyu hortumla geri atık depolama tesisine pompaladıklarını söylüyorlar ama herhangi bir çekim yok. Buradaki kimyasalı direkt ormanımıza bağlıyorlar. Direkt ormana karışıyor" ifadelerini kaydetti.

BAKANLIK"HERHANGİ BİR SIZMA YOK" DEDİ

Aydın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) ''3 yıldır derelerin firma tarafından kirliliğe maruz bırakıldığına” dair şikayette bulunduğunu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ''yerinde yapılan denetim anında herhangi sızma ve sızma belirtisine'' rastlanılmadığı cevabını verdiğini iletti.

İlgili şirket, herhangi bir açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu cevaplamadı.