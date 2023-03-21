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Çalıntı araçla geldiler. Madeni soydular

Muğla'da maden sahasında hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıslar, polisin dikkati üzerine yakalandılar.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 22:11
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Madeni soyarken yakalandılar

Çalıntı araçla geldiler. Madeni soydular
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Muğla Milas’ta devriye görevi icra eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri, maden sahası içerisinde motosiklet ve otomobilli şüpheli şahısları fark etti.

Polislerin yaklaştığını gören şüpheliler kaçmaya çalışınca kısa süreli bir kovalamaca yaşandı. Yakalanan şahısların içerisinde bulunduğu araçta çalındığı belirlenen hurda malzemeler ele geçilirken, kullandıkları motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan ve emniyette ifadesine başvurulan B.B.(21), P.A.(21), H.A.(20) ve R.Ç.(19) işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edildi.

Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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