Madeni yağlardan motorin yaptılar. Jandarma bastı

İHA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçak akaryakıt ile mücadele çerçevesinde F.U. ve beraberindeki 8 şüphelinin madeni yağlardan kaçak akaryakıt yapma amacıyla tesis kurdukları bilgisini aldı.

Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler, tesisin Kestel ilçesinde olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, kaçak akaryakıt yapmak amacıyla kurulan tesise operasyon düzenledi. 9 şüpheli, operasyon sonucu gözaltına alındı.

Tesiste yapılan aramalarda; piyasa değeri 675 bin 500 lira olan 31 bin litre kaçak mazot, madeni yağlardan motorin yapmaya yarayan düzenek, tesisat ve tanklar ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 4'ü ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.