Madonna Brezilya’da 1,5 milyon kişiye konser verdi

Madonna, Rio'daki konserine "Dünyanın en güzel yerindeyiz" diyerek başladı.
Konser, 65 yaşındaki sanatçının müzikteki 40. yılını kutlayan “Kutlama Turu”nun son durağıydı.
Konsere 1,5 milyondan fazla kişinin katıldığı tahmin ediliyor.
Madonna konserden yedi saat önce Instagram hesabından "Hazır mısın?" diyerek bir paylaşımda bulundu.
Amerikalı süperstarın gelmesinden saatler önce, kalabalığın sahnedeki hoparlörlerden çalan Madonna şarkıları eşliğinde dans ettiği görüldü.
Birçoğunun "tarihi" olarak adlandırdığı konserde Madonna, çok sayıda kostüm değişikliği yaptı.
Ünlü şarkıcı, Nothing Really Matters, Like a Prayer and Vogue dahil olmak üzere en büyük hitlerinden bazılarını seslendirdi ve bir noktada sahneye Brezilyalı şarkıcı Anitta da katıldı.
Büyük çoğunluğu Brezilyalı olan kalabalığın etkinliği görebilmesini sağlamak için sahil boyunca dev ekranlar yerleştirildi. Ayrıca, konsere katılan herkesin güvenliğini sağlamak için çok sayıda polis vardı.
Konser öncesi heyecan yaratan tişörtler, hediyelik eşyalar ve Madonna'nın resminin yer aldığı reklam panoları mahalleyi süsledi.
Madonna, geçtiğimiz yılın Haziran ayında New York'taki dairesinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılmış ve orada ciddi bir bakteriyel enfeksiyon tedavisi görmüştü.
Ancak o zamandan beri tam gücüne geri döndü ve turnesine enerjik performansları ile damgasını vurdu.
Rio konseri, Avrupa ve Kuzey Amerika'da 80 konserden oluşan turnenin son durağıydı.