Madonna Brezilya’da 1,5 milyon kişiye konser verdi

Madonna Brezilya’da 1,5 milyon kişiye konser verdi
Kaynak: Haber Merkezi
Madonna, Cumartesi gecesi Rio de Janeiro'da ücretsiz bir konser verdi ve hayranları Brezilya'nın ünlü Copacabana plajına ünlü şarkıcıyı görmek için akın etti.
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Madonna Brezilya’da 1,5 milyon kişiye konser verdi 1

Madonna, Rio'daki konserine "Dünyanın en güzel yerindeyiz" diyerek başladı.

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Madonna Brezilya’da 1,5 milyon kişiye konser verdi 2

Konser, 65 yaşındaki sanatçının müzikteki 40. yılını kutlayan “Kutlama Turu”nun son durağıydı.

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Madonna Brezilya’da 1,5 milyon kişiye konser verdi 3

Konsere 1,5 milyondan fazla kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

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Madonna Brezilya’da 1,5 milyon kişiye konser verdi 4

Madonna konserden yedi saat önce Instagram hesabından "Hazır mısın?" diyerek bir paylaşımda bulundu.

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Madonna Brezilya’da 1,5 milyon kişiye konser verdi 5

Amerikalı süperstarın gelmesinden saatler önce, kalabalığın sahnedeki hoparlörlerden çalan Madonna şarkıları eşliğinde dans ettiği görüldü.

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Madonna Brezilya’da 1,5 milyon kişiye konser verdi 6

Birçoğunun "tarihi" olarak adlandırdığı konserde Madonna, çok sayıda kostüm değişikliği yaptı.

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Madonna Brezilya’da 1,5 milyon kişiye konser verdi 7

Ünlü şarkıcı, Nothing Really Matters, Like a Prayer and Vogue dahil olmak üzere en büyük hitlerinden bazılarını seslendirdi ve bir noktada sahneye Brezilyalı şarkıcı Anitta da katıldı.

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Madonna Brezilya’da 1,5 milyon kişiye konser verdi 8

Büyük çoğunluğu Brezilyalı olan kalabalığın etkinliği görebilmesini sağlamak için sahil boyunca dev ekranlar yerleştirildi. Ayrıca, konsere katılan herkesin güvenliğini sağlamak için çok sayıda polis vardı.

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Madonna Brezilya’da 1,5 milyon kişiye konser verdi 9

Konser öncesi heyecan yaratan tişörtler, hediyelik eşyalar ve Madonna'nın resminin yer aldığı reklam panoları mahalleyi süsledi.

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Madonna Brezilya’da 1,5 milyon kişiye konser verdi 10

Madonna, geçtiğimiz yılın Haziran ayında New York'taki dairesinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılmış ve orada ciddi bir bakteriyel enfeksiyon tedavisi görmüştü.

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Madonna Brezilya’da 1,5 milyon kişiye konser verdi 11

Ancak o zamandan beri tam gücüne geri döndü ve turnesine enerjik performansları ile damgasını vurdu.

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Madonna Brezilya’da 1,5 milyon kişiye konser verdi 12

Rio konseri, Avrupa ve Kuzey Amerika'da 80 konserden oluşan turnenin son durağıydı.

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