Madonna dünya turnesinin yeni tarihlerini açıkladı. Ölümden dönmüştü

Madonna, yoğun bakıma kaldırılmasına yol açan ağır bakteriyel enfeksiyonunun ardından ertelenen dünya turunun yeni tarihlerini duyurdu. Turnenin 14 Ekim'de Londra'da başlayacağı belirtildi.

Madonna dünya turnesinin yeni tarihlerini açıkladı. Ölümden dönmüştü

Ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra haziran ayının son haftasında yoğun bakıma alınarak entübe edilen Madonna, yeniden sahnelere dönüyor. Konser provalarına başlayan Madonna, dünya turnesine hazırlanmak için New York City’deki Nassau Coliseum’u iki aylığına rezerve etti.

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NTV'nin aktardığına göre, şarkıcıya yakın bir kaynak Madonna’nın hazırlıklarını onayladı ve “Hala iyileşme sürecinde ama Madonna provalara geri dönmek için çabalıyor. Sadece New York’taki Coliseum’u kiralamakla kalmadı, aynı zamanda kostümlü provaların son haftası için Londra’da ikinci bir mekan da kiraladı. Normalde son haftayı başladığı yerde geçirmek isterdi ama Blink 182’nin O2’deki geri dönüş konserleri nedeniyle ekibi bir gün öncesine kadar giremeyecek" diye konuştu.

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Madonna’nın yaptığı yeni duyuruya göre; tur 14 Ekim'de Londra’da başlayacak.

NE OLMUŞTU

Madonna, 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayan dünya turnesine hazırlandığı dönemde, New York'taki otel odasında tepkisiz halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.

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Ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Madonna'nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

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