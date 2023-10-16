Madonna konserinde kriz. Seyirci tepki gösterdi

Madonna'nın Londra konserinde sahneye geç çıkması ve sadece birkaç şarkı söylemesi, biletlere neredeyse 1000 sterlin ödeyen hayranlarını öfkelendirdi.

Madonna konserinde kriz. Seyirci tepki gösterdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna’nın Londra konserinde kriz çıktı. Celebration Turnesi kapsamında dün gece Londra’da sahne alan Madonna’nın hayranları, biletlere ortalama 1000 sterlin (34 bin TL) para ödedi.

131441513-madonna-getty.jpg

Ancak 65 yaşındaki ünlü şarkıcı, O2 Arena’daki konserine geç başladı ve sadece 4 şarkı söyledi. Konserin şarkı listesindeki birçok hit şarkıyı dinleyemeyen hayranları, Madonna’nın gece 11’de sahneden inmesiyle büyük şok yaşadı.

madonna-celebration-tour-cr-kevin-mazur-billboard-1548e.jpg

Birçok kişi, tepkisini sosyal medyada paylaştı. Bazı hayranlar, konserin sonu olmadığını ve aniden bittiğini belirterek bilet paralarının geri ödenmesini istedi.

Bazı kişiler de konser alanında uygulanan müzik saati sınırlamasını eleştirerek Madonna’nın konsere çok geç kaldığına dikkat çekti.

skynews-madonna-london-tour-6322022.jpg

Madonna’nın cumartesi günü verdiği konser de ses sistemindeki teknik sorunlar nedeniyle erken bitmiş, Madonna sahnede yaşanan sıkıntılar nedeniyle özür dilemişti.

Avrupa ve Amerika’yı kapsayan Celebration Turnesi’nin nisan ayına kadar sürmesi bekleniyor.


İlgili Haberler
Dünya turnesine Londra'dan başlayan Madonna: Çocukların, gençlerin, yaşlıların acı çektiğini görmek kalbimi kırıyor
Dünya turnesine Londra'dan başlayan Madonna: Çocukların, gençlerin, yaşlıların acı çektiğini görmek kalbimi kırıyor
Al Pacino'dan yıllar sonra gelen Madonna paylaşımı
Madonna dünya turnesine başlıyor. Ölümden dönmüştü
Madonna’dan Fas depremi için yardım çağrısı
Öne Çıkanlar
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
Son Haberler
Tarlada ölü bulunan 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi Gündem
Tarlada ölü bulunan 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu hakkında soruşturma başlatıldı Magazin
Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu hakkında soruşturma başlatıldı
Emre Ulaş Gazze Canisinin Karikatürünü çizdi Karikatür
Emre Ulaş Gazze Canisinin Karikatürünü çizdi
Enkazdan çıkardığı aracıyla boğasını taşıdı Yaşam
Enkazdan çıkardığı aracıyla boğasını taşıdı
Tarım Kredi Marketleri'nde hangi ürün ne kadar indirime girdi? Ekonomi
Tarım Kredi Marketleri'nde hangi ürün ne kadar indirime girdi?
106 metrelik gemi karaya oturdu Gündem
106 metrelik gemi karaya oturdu
Yoksulluk bile pahalandı. Yoksul olmanız için 43 bin liracık gerekiyor Ekonomi
Yoksulluk bile pahalandı. Yoksul olmanız için 43 bin liracık gerekiyor