Madonna meğer boksör seviyormuş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Madonna meğer boksör seviyormuş

65’lik Madonna 34 yaşındaki boksöre gönlünü kaptırdı.

Süperstar Madonna yine bir boksöre gönlünü kaptırdı.

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65 yaşındaki Madonna, 29 yaşındaki boksör Josh Popper'dan ayrıldıktan sonra gönlünü yine bir boksöre kaptırdı. Geçen yıl tanıştıkları iddia edilen "çok iyi" anlaştığı söyleniyor.

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Madonna, yakışıklı boksör Richard Riakporhe ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Bir yere oturmam gerekiyordu" notunu yazdı.

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1.80 boyundaki yakışıklı boksör Riakporhe, şimdiye kadar çıktığı 17 dövüşünün tamamını kazanarak büyük ün kazandı.

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İkiliye yakın bir kaynak “Richard, Madonna ile moda dünyası aracılığıyla tanıştı; ortak arkadaşları var. Gerçekten iyi anlaşıyorlar ve birbirlerinin yanında çok eğleniyorlar. Şu an sadece iyi arkadaşlar” diyerek adeta sürpriz aşka açık kapı bıraktı.

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