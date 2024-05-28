Madonna meğer boksör seviyormuş

Süperstar Madonna yine bir boksöre gönlünü kaptırdı.

65 yaşındaki Madonna, 29 yaşındaki boksör Josh Popper'dan ayrıldıktan sonra gönlünü yine bir boksöre kaptırdı. Geçen yıl tanıştıkları iddia edilen "çok iyi" anlaştığı söyleniyor.

Madonna, yakışıklı boksör Richard Riakporhe ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Bir yere oturmam gerekiyordu" notunu yazdı.

1.80 boyundaki yakışıklı boksör Riakporhe, şimdiye kadar çıktığı 17 dövüşünün tamamını kazanarak büyük ün kazandı.

İkiliye yakın bir kaynak “Richard, Madonna ile moda dünyası aracılığıyla tanıştı; ortak arkadaşları var. Gerçekten iyi anlaşıyorlar ve birbirlerinin yanında çok eğleniyorlar. Şu an sadece iyi arkadaşlar” diyerek adeta sürpriz aşka açık kapı bıraktı.