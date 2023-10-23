Madonna ölüm tehdidi aldı. Güvenliğini artırdı

Yaklaşık dört ay önce yakalandığı ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından yoğun bakımda tedavi gören Madonna, 15 Temmuz 2023'te başlayacak olan dünya turnesini ertelemişti.

Ölümden dönen Madonna, hastanenin ardından evde tedaviye devam ettiği dönemde sahnelerden uzak kalmıştı. Tedavi sürecini atlatan 65 yaşındaki Madonna, 'Celebration' (Kutlama) adını verdiği turnesine İngiltere'nin Londra kentinde başlamıştı.

Madonna, son konserinde İsrail-Hamas arasında süren ve her geçen gün şiddetini artıran çatışmalara değindi.

"DÜNYADA NELER OLUYOR?"

Madonna, sahnesinde, "Şu anda İsrail ve Filistin arasında yaşananlar açıkçası yürek parçalayıcı ve kimse olanları görmek istemiyor. Çocukların motosikletlerden atıldığını, kaçırıldığını, bebeklerin kafalarının kesildiğini, barış partilerindeki çocukların vurulup öldürüldüğünü görüyorum. Dünyada neler oluyor?" dedi.

ÖLÜM TEHDİDİ ALDI

Tırmanan gerilimden korktuğunu ve ürktüğünü de sözlerine ekleyen Madonna, bu konuda konuşmamanın 'sorumsuzluk' olacağını vurguladı.

Bu açıklamalarının ardından yanlı sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcıyı, "Suçlusun siyonist cadı" diyerek, tehdit etmeye başladı.

"YIKILDI VE DEHŞETE DÜŞTÜ"

Madonna'nın 'DailyMail'e konuşan arkadaşları, şarkıcının çatışmalarla ilgili olarak yaptığı konuşmada 'taraf tutmamaya çalıştığı' için aldığı tepkiler karşısında 'yıkıldığını ve dehşete düştüğünü' söyledi.

GÜVENLİK ÖNEMLERİ ARTIRILDI

Üst düzey bir müzik endüstrisi yetkilisi de güvenlik endişesi nedeniyle Madonna'nın konserlerinde güvenliğin 'artırıldığını ve desteklendiğini' doğruladı.