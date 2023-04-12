Simeone kaleci hariç tüm takımı kenara aldı. 10 değişiklik yaptı

Beşiktaş, depremzedeler için oynanan özel maçta Atletico Madrid ile karşılaşıyor.

Mücadele 1-0 Beşiktaş üstünlüğü ile sürerken, teknik direktör Diego Simeone, maçın 65. dakikasında 10 değişiklik bir anda yaptı.

Kaleci hariç 10 kişiyi değiştiren Atletico Madrid'de o anlar, maça damgasını vurdu.

Oyundan Witsel, Correa, Reguilon, Lemar, Barrios, Doherty, Saul, Kondogbia, Carlos Martin ve Marco Moreno çıkarken, Gimenez, Griezmann, Carrasco, Llorente, De Paul, Molina, Koke, Hermoso, Morata ve Savic, oyuna dahil oldu.