Madrid derbisinde Real, Atletico’yu devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, Santiago Bernabéu’da Atletico Madrid’i 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Maça hızlı başlayan Real, henüz 4. dakikada Rodrygo’nun bireysel yeteneğiyle bulduğu golle öne geçti. Brezilyalı yıldız, Javi Galán’ı geçerek ceza sahasına girdi ve Jan Oblak’ı mağlup eden şık bir vuruş yaptı.

Atletico Madrid ise 32. dakikada Julian Alvarez’in muhteşem golüyle eşitliği sağladı. Arjantinli forvet, Eduardo Camavinga’yı çalımladıktan sonra topu Thibaut Courtois’nın uzanamayacağı köşeye göndererek skoru 1-1’e getirdi. Alvarez, bu golle Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 9 maçta 7. golüne ulaştı.

DÍAZ SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda Real Madrid, tekrar üstünlüğü ele geçirmek için baskısını artırdı. 55. dakikada Brahim Díaz, Atletico defansını çaresiz bırakarak skoru 2-1’e getiren golü attı. İspanyol oyuncu, Jose Gimenez’i geçerek ceza sahasına girdi ve sol köşeye düzgün bir vuruş yaparak takımına galibiyeti getirdi.

Bu mücadelede cezalı olan Jude Bellingham’ın yerine forma giyen Díaz, İngiliz yıldızın yokluğunu aratmadı. Bellingham, rövanş maçında sahada olacak.

RÖVANŞ ATLETİCO’NUN SAHASINDA

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Atletico Madrid ile oynadığı son beş eşleşmeyi kazanmıştı. Diego Simeone’nin ekibi, 12 Mart’ta oynanacak rövanşta bu kötü seriyi kırmaya çalışacak. Mücadele, Atletico’nun sahası Riyadh Air Metropolitano’da oynanacak.