Maduro, Türkiye ile yapılan anlaşmayı canlı yayında imzaladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, haftalık olarak düzenlenen ve canlı olarak televizyondan yayınlanan "Maduro ile Daha Fazla" adlı programına Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu'nu konuk etti.

YATIRIMLARIN TEŞVİKİ ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Maduro, Türkiye ile imzalanan ticaret anlaşmasının onay belgesini imzalamadan önce yaptığı konuşmada, "Öncelikle, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi, yatırımlarımızı ve ticaretimizi daha ileri bir seviyeye taşıyacak ekonomik nitelikli bir belgeyi imzalamak üzereyim. Bu vesileyle, dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımı iletiyorum. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 'Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın onay belgesini imzalıyorum." şeklinde konuştu.