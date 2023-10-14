Maduro'dan BM'ye "Gazze'de bombardımanın durdurulması" çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulunarak, Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanının durdurulmasını istedi.

KAYNAK: AA
Maduro'dan BM'ye "Gazze'de bombardımanın durdurulması" çağrısı

Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Maduro, "Venezuela olarak, Filistin halkıyla dayanışma çağrımızı yineliyoruz ve Filistin gerçeğini hatırlatıyoruz. Ateşkesin bir an önce sağlanmasını, Gazze'de bombalamanın durmasını ve BM anlaşmaları temelinde müzakere yapılmasını talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Venezuela'nın Filistin davasına başında bu yana sahip çıktığını anımsatan Maduro, "Filistin halkına yönelik devam eden katliamların durmasını istiyoruz. Barış istiyoruz, eşitlik istiyoruz ve iki devletli çözüm istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'GAZZE HALKINA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN ABLUKA VE KUŞATMA SONA ERMELİ'

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gli de sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile video konferans ile görüştüklerini belirterek, Gazze halkına yönelik sürdürülen abluka ve kuşatmanın sona ermesini istedi.

Gil, "İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımı ve Gazze Şeridi'nde yaşanılan vahim durum hakkında bizleri bilgilendiren Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile video konferans gerçekleştirdik. Bolivarcı hükümet olarak diğer ülkelerle birlikte, İsrail'in saldırılarından etkilenen sivil nüfusa insani lojistik destek sağlamak için Filistinli yetkilerle koordine içerisindeyiz" dedi.

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