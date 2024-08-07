Maduro'dan olay hareket! "Barış istiyorsanız silin!" diyerek telefonundan kaldırdı

Düzenleme: Kaynak: AA
Maduro'dan olay hareket! "Barış istiyorsanız silin!" diyerek telefonundan kaldırdı

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, WhatsApp'ın bazı gruplar tarafından şiddeti ve nefreti teşvik etmek için kullanıldığını iddia ederek, halka açık bir yayında bu mesajlaşma uygulamasını telefonundan kaldırdı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta katıldığı özel bir televizyon yayınında, telefonun ekranını kameralara gösteren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, WhatsApp uygulamasını sildi.

Maduro, WhatsApp'tan asker ve polislerin yanı sıra toplum liderlerinin de tehdit edildiğini, bu sebeple halktan gönüllü ve kademeli olarak WhatsApp'ı silmesini istedi.

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"WHATSAPP'TAN KURTULDUM"

Topluma çağrıda bulunan Maduro, "WhatsApp'tan kurtuldum. Venezuelalı aileler, gençler, yurtsever erkekler ve kadınlar, barış istiyor musunuz? WhatsApp'ı silin, çünkü tüm Venezuela'nın listesini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme verdi. WhatsApp'a hayır. Telegram ve Wechat'ı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı. Maduro'nun sözleri stüdyoda bulunanlar tarafından büyük alkış aldı.

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