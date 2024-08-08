Maduro’dan WhatsApp’la ilgili şoke eden iddia

Düzenleme: Kaynak: AA
Maduro’dan WhatsApp’la ilgili şoke eden iddia

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, WhatsApp’ı bir “casusluk” aracı olarak nitelendirerek, halktan diğer mesajlaşma uygulamalarına geçmelerini istedi.

Başkent Caracas’taki Miraflores Sarayı’nda balıkçılık ve tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Maduro, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

WHATSAPP CASUSLUK YAPIYOR

Maduro, “WhatsApp, Venezuela’daki kullanıcı listesini casusluk amacıyla Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına verdi. Bu uygulama, psikolojik bir savaş yürütüyor ve darbe ile şiddet yanlısı olmayan sosyal liderleri, askerleri, polisleri, sanatçıları ve sporcuları tehdit ediyor.” dedi.

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WECHAT İLE TELEGRAM KULLANIN

Venezuelalılara WeChat ve Telegram kullanmalarını tavsiye eden Maduro, “İnsanlara gönüllü olarak WhatsApp’tan çıkmalarını ve diğer ağlara geçmelerini öneriyorum.” ifadelerini kullandı.

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Maduro, Venezuela’ya uygulanan ekonomik ambargolara ve zorluklara rağmen tarımsal üretimde büyük başarılar elde ettiklerini belirtti. Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez’i eleştiren Maduro, “O bir suçlu ve faşist. Seçimlerden bu yana gençleri kışkırtarak ortalığı karıştırmaya çalıştı ama kendisi saklandı. Yüksek Mahkeme onu çağırdı ama gitmedi. Şimdi Guaido’dan bile daha kötü.” şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Maduro, ülkedeki sağcıları Venezuela’nın anayasal kurumlarına “faşist darbe” yapmakla suçladı.

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CANLI YAYINDA SİLMİŞTİ

Ayrıca, bazı grupların WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını belirterek, bu uygulamayı canlı yayında telefonundan sildi.

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