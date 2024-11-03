Maeda takımını finallere taşıdı: Celtic 6 - Aberdeen 0

Maça damga vuran Daizen Maeda, Hampden Park’taki gösterisiyle Celtic’in finale çıkmasını sağladı. Maç öncesi havai fişek gösterileri nedeniyle saha sis içinde kalınca maç 13 dakika gecikmeli başladı. Ancak Celtic’in hızlı hücumları ve etkili oyunuyla sahadaki duman dağılır dağılmaz göze çarpan bir futbol şöleni yaşandı. 3. dakikada Cameron Carter-Vickers’ın kornerden gelen topu filelerle buluşturmasıyla başlayan baskı, Maeda’nın Kyogo Furuhashi’ye yaptığı asistle devam etti ve Celtic ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Aberdeen’e Uyarı

İki hafta önce Celtic Park’ta 2-2’lik beraberlik yakalayan Aberdeen, bu kez aynı başarıyı gösteremedi. Maeda, gecenin ikinci golünü arka direkte tamamladıktan sonra Alman yıldız Nicolas Kuhn da skora katkı yaptı. Maçın sonlarına doğru Maeda üçüncü golünü atarak hat-trick yaptı ve Celtic, sezon boyunca sürecek şampiyonluk yarışında rakiplerine sert bir mesaj verdi.

Finalde Rakip Belli Oluyor

Celtic, İskoçya Lig Kupası finalinde 15 Aralık’ta Rangers ya da Motherwell ile karşılaşacak. Brendan Rodgers’ın liderliğindeki takım, bu sezon İskoçya futbolunda hâkimiyetini bir kez daha kanıtladı. Rangers ve Motherwell teknik direktörleri Philippe Clement ve Stuart Kettlewell, bu zaferin ardından finalde karşılarına güçlü bir rakip çıkacağını biliyor.

Hayal Kırıklığı

Aberdeen’in teknik direktörü Jimmy Thelin için bu mağlubiyet, sezonun ilk yenilgisi olarak ağır bir ders niteliğinde oldu. Orta sahada baskıdan kurtulamayan takım, hatalarının bedelini ağır ödedi. Slobodan Rubezic’in orta sahada kaptırdığı top ikinci gole yol açarken, Nicky Devlin’in pozisyon hataları da Maeda’nın hat-trick yapmasına olanak sağladı. Thelin için artık önemli olan bu yenilginin takım üzerindeki moral bozukluğunu uzun süreli bir hasara dönüştürmemek.