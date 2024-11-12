Maganda olayı! Kurşun çatıyı delip içeriye girdi

Kaynak: İHA
Maganda olayı! Kurşun çatıyı delip içeriye girdi

Adıyaman'da, bir magandanın silahından çıkan mermi evin çatısını delerek içeriye girdi.

Adıyaman'da, bir magandanın silahından çıkan mermi evin çatısını delerek içeriye girdi.

Edinilen bilgilere göre, bir maganda tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermi, Adıyaman Merkez Yeşilyurt Mahallesi 21101 Sokak içerisinde ikamet eden Yasin Ş.'ye ait evin çatısını delerek ev içerisine girdi. Merminin çatıyı şiddetli bir sesle delip içeriye girmesi ev sakinlerinde korku ve paniğe neden oldu. Maganda kurşunu odanın içerisinde düştü. Üzerlerindeki korkuyu atlatan aile, daha sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, incelemelerde bulundu. Duruma tepki gösteren aile, "Evde oturduğumuz esnada içeriye mermi girdi. Evde çoluk çocuk oturuyoruz, birine isabet etseydi ne yapardık. Birilerinin silah zevki yüzünden canımızdan olacaktık. Bu tür kişilere gerekli cezanın uygulanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Maganda olayı! Kurşun çatıyı delip içeriye girdi

Maganda olayı! Kurşun çatıyı delip içeriye girdi

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