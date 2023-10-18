Maganda, uyarı pankartına da aldırış etmedi; havaya ateş açtığı anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 'Silah atma, attırma. Güzel günü kötü andırma. Silah atmak kesinlikle yasaktır' yazılı pankart asılmasına rağmen düğün töreninde havaya ateş açıp, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Gürkan B., tepki çekti.

KAYNAK: DHA
Maganda, uyarı pankartına da aldırış etmedi; havaya ateş açtığı anlar kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde düzenlenen düğün töreninde Gürkan B., belinden çıkardığı tabancayla havaya ateş açtı. O anları kayda aldıran genç, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

PANKART DA İŞE YARAMADI

Düğün sahiplerinin, sokak üzerindeki bir evin balkonuna, 'Silah atma, attırma. Güzel günü kötü andırma. Silah atmak kesinlikle yasaktır' yazısı içeren uyarı pankartı asmasına rağmen düğünde havaya ateş açılması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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