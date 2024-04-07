Mağazaya giren hırsızların pişkin tavırları 'pes' dedirtti

Olay, Elazığ’ın Sürsürü Mahallesine bağlı olan Mustafa Cemiloğlu Caddesi’nde yer alan bir mağazada meydana geldi.

Gece 01.30 sularında mağaza giren 3 hırsızının hareketleri ‘pes’ dedirtti. İlk olarak kasayı açan ve kasanın içerisinde bulunan paraları çalan hırsızlar, hemen ardından adeta birer müşteri gibi davrandı.

Tek tek kıyafet seçen ve bazılarını üzerlerine giyen hırsızların rahat tavırları ise dikkatten kaçmadı. Daha sonra denemekten sıkılan hırsızlar, kıyafetleri poşete doldurdu ve elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı.

Sabah saatlerinde komşusunun haber vermesi üzerine gelen mağaza sahibi Hülya Değirmenci adeta şok geçirdi. 400 bin TL’lik zarara uğradığını dile getiren Değirmenci, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.