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Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy aşk yaşıyor iddiası. Magazin gündemine bomba gibi düştüler

Uzun süredir aşk yaşadıkları sevgililerinden ayrılan ve daha önce Yeşilçam dizisinde birlikte rol oynayan Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy'un yakınlaştığı iddiası magazin gündemine oturdu.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 13:59
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Magazin gündemine bomba gibi düştüler. Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy aşk yaşıyor iddiası.

Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy aşk yaşıyor iddiası. Magazin gündemine bomba gibi düştüler
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4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu ile 5 senedir birlikte olduğu Duygu Sarışın'la ayrılan Çağatay Ulusoy'un yakınlaştığı ileri sürüldü.

BİRLİKTE GÖRÜNTÜLER İDDİASI

Daha önce BluTV'de yayınlanan Yeşilçam dizisinde iki sevgiliyi oynayan 32 yaşındaki Çağatay Ulusoy ile 25 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü iddia edildi. İkilinin Beylerbeyi'nde birlikte görüldükleri de konuşulanlar arasında. Çift, haklarında çıkan aşk iddialarına henüz bir açıklama yapmadı.

Daha önce İkinci Şans, Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları, ve Kardeş Çocukları dizisindeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde başrol oynuyor.

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